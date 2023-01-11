Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın 5 eyaletinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılıyor /11 Ocak 2023 11:12

Almanya'nın 5 eyaletinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya’da beş eyalette, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

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Eyalet sağlık bakanlıklarının açıklamalarına göre, Saksonya'da otobüslerde, trenlerde ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak’ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat’ta kaldırılacak. Thüringen eyaletinde ise maske zorunluluğuna 3 Şubat’ta son verilecek.

Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılmıştı.

Eyalet sağlık bakanlıkları, Kovid-19 vakalarının azaltılıp sağlık sisteminde yoğunluk yaşanmasını önlemek için maske takma zorunluluğunu sürdürmüştü.
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