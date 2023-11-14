Almanya'nın lastik devi binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Continental’den yapılan açıklamada, şirketin 2025'ten itibaren maliyetlerden yılda 400 milyon avro tasarruf yapma planı yaptığı belirtildi.





Bunu başarmak için şirketin işten çıkarma dahil tüm birimler ve tüm düzeyleri kapsayan geniş bir yelpazede önlemler geliştirdiği ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların tam sayısının henüz belli olmadığı vurgulandı.





Continental otomotiv bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Philipp von Hirschheydt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, önlemlerin otomotiv sektörünün rekabet gücünü güçlendirmek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle verimliliği ve etkinliği önemli ölçüde artırmak için satıştan araştırma ve geliştirmeye, üretime kadar tüm fonksiyon ve süreçlere açık fikirlilikle bakıyoruz." ifadesini kullandı.





Alman basınında yer alan haberlerde ise Continental’in otomotiv bölümünde planlanan işten çıkarmaların sayısının 5 bin 500 civarında olabileceği ve bunların 1.100'den fazlasının şirketin Almanya'daki 30 lokasyonunda olacağı iddia edildi.





Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.