Öğrencilere vergisiz telefon desteği şartlar neler?

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Uygulamadan yararlanmak isteyen kapsam dahilinde öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.





Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tebliğine göre, 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencilerinin satın alacağı satış bedeli 9 bin 500 TL üzerinde olmayan bilgisayar ve cep telefonlarına 5 bin 500 TL'ye kadar cihaz desteği, 12 ay boyunca da aylık 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB ücretsiz internet erişim desteği sağlanacak. İnternet desteği ile ilgili ilk başvurular, bugünden itibaren 2 ay içinde yapılacak.





CİHAZLAR EN AZ 2 YIL KULLANILACAK





Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak. Aynı tip teknolojik cihaz için sadece bir defa başvuruda bulunulabilecek. Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkün olabilecek. Cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'si itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecek.





İKİNCİ EL CİHAZLAR KAPSAM DIŞINDA





Teknolojik cihaz desteğinden; 26 yaşını aşmamış, TC vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.





Bu kapsamda satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması, faturanın desteği alacak öğrencinin adına düzenlenmiş olması, cihaz için bildirilen IBAN numarasının ve satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekiyor.





İnternet desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle bakanlık bilişim sistemi üzerinden 2 ay içinde başvuru yapması gerekiyor. Öğrencilerin diğer şartların yanında internet desteğinden yararlanılacak telefon hattının kendisine ait olması şartını da sağlaması isteniyor.