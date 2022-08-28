Almanya'nın Türklere vize reddi yüzde 20'yi geçti

"Hollanda'dan tatili aldık, derin dondurucuyu da doldurduk, Adalet ile Arif'in sevdiği birayı bile ısmarladık ve artık geriye saymaya başlamıştık ki vize alamadıklarını öğrendik. Çok üzüldük. Bir de ben hamileyim diye benden gizlemeye çalışmışlar. Üzüldüm ve bu haksızlığa sinirlendim". İkinci kez anne olmaya hazırlanan, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinden öğretmen Yağmur Aslan başına gelenleri böyle anlatıyor.





Hamileliği yaz döneminde ilerlemiş olacağından bu yaz Türkiye'ye gitmek yerine, yine kendisi gibi öğretmen olan kardeşi Adalet ile öğretmen eşi Arif'i Almanya'ya davet etmeye karar vermişler. Hazırlıklara da vakitlice başlamışlar. Yağmur Aslan, eşiyle kendisinin gelir belgelerini, evin tapusunun fotokopisini ve aylık giderlerini ortaya koyan banka dekontlarını da beyan ederek kardeşi ve eşi için, Gelsenkirchen Yabancılar Dairesi'nden davetiye çıkartmış. Sonra da onu Türkiye'ye göndermiş.



