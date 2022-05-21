Alparslan Kuytul’un cezaevinden ses kaydı yayınlandı: ‘Ankara’dan özel bir talimat verildi’ dediler

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HAKKI ENGELLENDİ

Ses kaydını eşi Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yayınlandı. “Alparslan Hocamın Ağrı Patnos Cezaevinden ilk ses kaydı…” diyen Semra Kuytul, “Görüntülü görüşme hakkımızı engellediler üstelik 2 haftaya bir 10. dk görüşme hakkı (!) verdiler. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz hele de mazlumun hakkı zalimde hiç kalmaz..” ifadelerini kullandı.

Ses kaydında Alparslan Kuytul, tutuklanmasına sebep olan kişiyle ilgili bilgiler veriyor. Kuytul’un açıklamalarından bazı bölümler şöyle: “İstihbaratla ilişkisi olduğunu bildiğimiz birisi ta 1 ay önce benim tutuklanacağımı söylemiş. Benim tutuklanmam 20 mart olayından daha önce verilmiş bir karar. Mahkeme aslında sadece bir tiyatroydu. Tutuklanacağım belliydi. Tüm Emniyet ve Adliye’yi doldurmuşlardı. Belli ki cezaevine gireceğimin işaretiydi.”





MAHKEME DEĞİL, TİYATRO





Bu hainin ifade değiştirmesinin sebeplerini savcıya ve hakime anlattım. Sulh Ceza Mahkemeye benzemeyen bir mahkeme. Tamamen talimatla hareket ediyor. Dosya hakkında hiçbir şey bildiği yok. Böyle davranmayan tek tük olabilir ama geneli böyle. İstediğin kadar haklı olun istediğiniz kadar delilleri ortaya koyun hiçbir şey değişmiyor. Sonuç yine aynı.

BİZİ TUTUKLATAN KİŞİ MİT’E ÇALIŞIYOR





Bu adam yıllardan beri MİT’çilerle görüşen birisiydi. Kan örneği alması MİT’çiler yıllarca onunla görüşüyordu ve bunu bana anlatıyordu. ‘Zamanı geldiğinde bunu kullanırız’ diye düşünmüşler ve harekete geçmişler. Sonuçta bunu yaptırdılar. Bu adam yıllardır MİT’çilerle görüşen ve İslam düşmanlığı yapan bir adam.

BU İŞ ANKARA’DAN KARARLAŞTIRILDI





Savcının ifade alması, mahkemeye sevk etmesi hepsi bir tiyatroydu. 20 Mart olayından sonra Süleyman Soylu’nun ve Devlet Bahçeli’nin konuşmaları aslında operasyonun habercisiydi. Soylu, ‘TC devleti gerekeni yapacaktır’ demişti benimle ilgili. Demek ki yapacakları buymuş. Bu iş oradan kararlaştırıldı ve uygulandı.

CEZAEVİNE ÖNCEDEN HABER VERİLİYOR





Bir tiyatro oynanıyor, önceden karar veriliyor her türlü hazırlık yapılıyor. Cezaevine bugün önemli birisi gelecek diye haber veriyorlar. Orda hazırlık yapılıyor. Savcı da boş hakim de boş. Kararı başkaları veriyor zaten.

8 YILDIR ZULÜM YAPIYORLAR





Bu bunların ilk zulmü değil, 8 yıldır yapılanları hatırlayın. Atmadık iftira bırakmadılar, konuşmalarımı kırptılar, vakıf ve derneklerimizi kapattılar, arkadaşlarımızı tehdit ettiler, bir kısmına bazı şeyler teklif ettiler. Aslında şu an yaptıkları şey bunların devamı.