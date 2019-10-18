Alparslan Kuytul'un iki kızı beraat etti

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un biri 16 diğeri 17 yaşındaki iki kızı bugün Adana 3'üncü Çocuk Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı.





Babalarının tahliye edilmesi talebiyle yürüdükleri ve pankart açtıkları gerekçesiyle açılan davada hâkim istinaf yolu açık olmak üzere iki kızın beraatine karar verdi.





Furkan Haber'e mülakat veren Kuytul'un kızı Meryem Kuytul, babasının ve kendisinin suçsuz olduğunu ifade ederek, “Haklı olduğumuza ve babamızın suçsuz olduğuna sonuna kadar inanıyorum. Bu yaşımda da olsam bir davaya karışmış olmak benim için bir gururdur.” ifadelerini kullandı.





"HEM BABAMIN HAKKINI HEM DE KENDİ HAKKIMI SAVUNMUŞ OLDUM"





"Her çocuğun annesiyle babasıyla yaşamaya, onlarla büyümeye hakkı vardır." diyen Kuytul, "Ben de doğal olarak hem babamın hakkını hem de kendi hakkımı savunmuş oldum. Zaten suçlu olduğumuzu düşünmüyorduk, hakime hanım da bu durumu hukuki açıdan değerlendirdi ve beraatimize karar verdi. Bir insan babasının veya kendi hakkını savunmayacaksın kimin hakkını savunacak?" dedi.





AKP'YE "ZKP" DEDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) zulmü karşısında sessiz kalmayacağını belirten Alparslan Kuytul, "Bundan sonra AKP demeyeceğim, ZKP diyeceğim. Zulüm ve Kalkınma Partisi." ifadelerini kullanmıştı.





Kuytul ile birlikte 28 kişi bu sözlerden kısa süre sonra 9 Şubat 2018'de Adana'da gözaltına alınmıştı. Kuytul ile birlikte üç vakıf yöneticisi tutuklanaraka Bolu Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.





TAHLİYEDE EDİLDİĞİ GÜN YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ





Kuytul 2019 yılı ocak ayında tahliye edilmiş, ancak tahliyenin üzerinden 24 saat geçmeden evinde misafirlerinin gözü önünde tekrar gözaltına alınarak Emniyet'e götürülmüştü.





Aynı gece nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Kuytul tekrar Bolu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Furkan Vakfı, Adana Valiliği tarafından kapatılırken, mal varlığı müsadere edildi.