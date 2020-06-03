Altaylı'dan Ahmet Hakan'a tokat gibi cevap

Demirören Medya grubunun Hürriyet, Milliyet ve Posta gazetelerinin baskısına son verileceğine dair iddiaların doğru olmadığını belirten Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a Habertürk yazarı Fatih Altaylı cevap verdi.





Ahmet Hakan'ın "Hürriyet yükseldikçe yalancılar azıyor." başlıklı makalesi üzerine Altaylı, "Hürriyet’i kıskanan var mı emin değilim." ifadelerini kullanmıştı.





Altaylı şunları kaydetmişti: "Uçurumdan aşağı yuvarlanan birine bakıp 'Ay keşke onun yerinde ben olsaydım. Çok kıskandım vallahi' diyen pek olmaz. Böyle biri varsa da onun ruh sağlığı pek yerinde olmaz." dedi.





AHMET HAKAN, ALTAYLI’YA "KOLPACI" DEDİ





Ahmet Hakan, bugünkü makalesinde Altaylı’ya şu sözlerle cevap verdi: “Meydanı yalancılara bırakmak yok. Tirajımız şahane! Sektörün öncüsüyüz. Tiraj rakamları, bunun göstergesi. Dijitalde Türkiye’nin en önde gelen markası haline gelmiş durumdayız. Yükselişimiz devam ediyor."





"Yalanı alışkanlık haline getiren kolpacıların Hürriyet ile ilgili verdikleri yalan yanlış hiçbir bilgiyi dikkate almayın lütfen." diyen Hakan, "Şöyle bir ölçünüz olsun: Eğer bunlar azıyorsa... Eğer bunlar saldırıyorsa... Eğer bunlar palavralara devam ediyorsa... Bilin ki... Hürriyet yükseliyordur.” dedi.





ALTAYLI: SİZİN ORAYI KAPATMAK İÇİN ÖNCELİKLE İZİN ALMANIZ LAZIM





Fatih Altaylı bugünkü makalesini “İsteseniz de kapatamazsınız ki!” ara başlığı altında Ahmet Hakan’a cevap verdi.





“Dün Hürriyet ile ilgili yazdıklarıma biraz ekleme yapmak gerektiği gördüm.” diyen Altaylı, şunları kaydetti: “Hürriyet’in tepesine oturtulan Ahmet Hakan Coşkun ‘Biz şöyleyiz, böyleyiz, şöyle karar aldık, böyle karar aldık. Kapanmayacağız’ falan diyor ya. Gülüyorum. Dinleyen de zanneder ki, böyle bir karar alma güçleri var."





"Yahu isteseniz de kapatamazsınız. Hürriyet’i ve tüm grubu bir kamu bankasından aldığınız kredi ile satın aldınız." diyen Altaylı, "Sizin orayı kapatmak için öncelikle ‘kamu bankasından’ yani devletten izin almanız lazım. ‘Ben kapattım’ demekle kapatma hakkınız yok." değerlendirmesinde bulundu.





Altaylı makaleyi şu şekilde noktaladı: "O yüzden isteseniz de kapatamazsınız!”





Altaylı, “Ne zaman adam oluruz?” bölümünde ise bugün şunları yazdı: “Uzun adamların gölgesinde yaşayan küçük adamlar gölgeyi kendi gölgeleri zannetmediği zaman.”





Bu sözlerle Altaylı'nın Ahmet Hakan'ı ima ettiği belirtiliyor.