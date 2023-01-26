Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa'dan Erdoğan çıkışı: "Aday olamaz!" /26 Ocak 2023 23:45

Altılı Masa'dan Erdoğan çıkışı: "Aday olamaz!"

Altı siyasi partinin genel başkanı; İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" denildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan oluşan altılı masa 11'inci kez bir araya geldi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın toplantısı 9 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.


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