Altın düşüşte ama onun fiyatı yükseliyor

Platinin ons fiyatı 1293 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesinde.





Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle, değerli metal platinin fiyatı yüzde 3'ün üzerinde artışla 2014 yılından bu yana en yüksek düzeye çıktı.





Jaguar Land Rover Automotive PLC CEO'su Thierry Bollore, şirket olarak tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi amaçladıklarını vurguladı ve önümüzdeki beş yıl içinde, altı yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceklerini ekledi.





Platin, yüzde 3,16 artışla ons başına 1293 dolara yükselerek, Eylül 2014'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.





Yine elektrikli araçlarda kullanılan paladyumun fiyatı da yüzde 0.20 artışla, ons başına 2395 dolara, gümüş yüzde 1.17 artarak 27.58 dolara yükseldi.





Buna karşılık, güvenli liman altın ise yüzde 0.12 düşüşle ons başına 1818 dolara geriledi.