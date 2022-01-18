"AMAN HERKES CÜZDANINA SAHİP ÇIKSIN!"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve faiz ile enflasyon açıklamalarında bulunmuştu.Dövizde rekora sebep olan faiz politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan'ın "Enflasyon, düşüşe girmiştir" ifadelerinden sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan tablolu yanıt geldi.Öztrak, sosyal medya hesabından son 20 yılın enflasyona grafiğini paylaşarak, "Erdoğan yine 'faiz sebep, enflasyon neticedir' demiş. Yetmemiş 'enflasyon düşüşe girmiştir' diye, milletle alay etmiş. Ne yiyip, ne içiyorlar bilmem. Ama milletle alay etmesinler. Bir uyarı da milletimize "faiz sebep enflasyon sonuç" dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" dedi.