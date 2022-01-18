Samanyolu Haber /Gündem / "Aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" /18 Ocak 2022 22:32

"Aman herkes cüzdanına sahip çıksın!"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni faiz açıklamasını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir uyarı da milletimize "faiz sebep enflasyon sonuç" dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve faiz ile enflasyon açıklamalarında bulunmuştu.

Dövizde rekora sebep olan faiz politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"AMAN HERKES CÜZDANINA SAHİP ÇIKSIN!"

Erdoğan'ın "Enflasyon, düşüşe girmiştir" ifadelerinden sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan tablolu yanıt geldi.

Öztrak, sosyal medya hesabından son 20 yılın enflasyona grafiğini paylaşarak, "Erdoğan yine 'faiz sebep, enflasyon neticedir' demiş. Yetmemiş 'enflasyon düşüşe girmiştir' diye, milletle alay etmiş. Ne yiyip, ne içiyorlar bilmem. Ama milletle alay etmesinler. Bir uyarı da milletimize "faiz sebep enflasyon sonuç" dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" Sonraki Haber >>

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:06