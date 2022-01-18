Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaşlı Rosier'den maç sonu tepki açıklama /18 Ocak 2022 23:22

Beşiktaşlı Rosier'den maç sonu tepki açıklama

Beşiktaş'ın Vavacars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulunan siyah beyazlı ekibin oyuncusu Rosier, “Maçın adamı kim?” sorusuna cevap verirken, “Hiç kimse” ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenen Beşiktaş’ta, maç sonu röportaj veren futbolcular oynanan oyundan memnun değildi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rosier, farkı arttıracak fırsatlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerine değindi. Maçı zora soktuklarını söyleyen Rosier, “Gerçekçi olmak gerekirse çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Maçı 4-0, 5-0 kazanabilecekken, son anlarda gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma iç güdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık son dakikalarda” dedi.

Öte yandan “Maçın adamı kim?” sorusuna yanıt veren Rosier, “Hiç kimse” ifadelerini kullandı.
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