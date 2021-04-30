Samanyolu Haber /Dünya / Amazon'dan üç ayda 108.5 milyar dolar gelir /30 Nisan 2021 10:56

Amazon'dan üç ayda 108.5 milyar dolar gelir

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 108.5 milyar dolara yükseldi. Amazon'un net karı da bu dönemde 8,1 milyar dolara yükseldi.

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Amazon, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 108,5 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 75,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Amazon'un net karı da bu dönemde 8,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 2,5 milyar dolar seviyesindeydi.

E-ticaret devinin yılın ilk çeyreğinde 5,01 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 15,79 dolara ulaştı.

Twitter da ilk çeyrekte gelirini artırdı

Öte yandan Amazon'un yanı sıra dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter da yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 1,04 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 807,6 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kar ise 68 milyon dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8,4 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarak 199 milyona ulaştı.
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