Amerika DSÖ'nün Çin'i aklayan raporuna inanmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Vuhan'da saha çalışması yapan DSÖ ekibinin raporunu ve ekibin başı Peter Ben Embarek'in açıklamalarını değerlendirdi.







Psaki, DSÖ uzmanının sunduğu raporda ABD'nin bir rolünün olmadığını, öncelikle söz konusu raporu detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.





ABD'nin Kovid-19'un kökenlerine ilişkin kendi uzmanlarının Çin'de bağımsız şekilde sahada araştırma yapmasını istediklerini kaydeden Psaki, ancak ondan sonra virüsün kökenleri konusunda daha net bir sonuca varacaklarını ifade etti.





DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, Kovid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.





Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Danimarkalı uzman Embarek, virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktarmıştı.





Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlatmıştı.





Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü





Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.





Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.





Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.





Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.