Amerika’nın Sesi'nden RTÜK açıklaması

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) yönetiminin üç gün içinde lisans başvurusu yapma şartı getirdiği uluslararası basın kuruluşlarından Amerika’nın Sesi (VOA) açıklama yaptı.



Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerini bloke ederse, VOA’nın ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceği’’ kaydedildi.



VOA Sözcüsü Bridget Serchak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yayıncılık düzenleme otoritesinin, VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartının farkında olduklarını belirtti.



Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak bloke ederse, VOA, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir’’ denildi.



VOA’nın, hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı da açıklamada vurgulandı.