Samanyolu Haber /Medya / Amerika’nın Sesi'nden RTÜK açıklaması /10 Şubat 2022 22:31

Amerika’nın Sesi'nden RTÜK açıklaması

Lisans başvurusu yapmaları için Radyo ve Televizyon üst Kurulu yönetimi tarafından 72 saat süre verilen yayın kuruluşlarından Amerika'nın Sesi yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) yönetiminin üç gün içinde lisans başvurusu yapma şartı getirdiği uluslararası basın kuruluşlarından Amerika’nın Sesi (VOA) açıklama yaptı.

Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerini bloke ederse, VOA’nın ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceği’’ kaydedildi.

VOA Sözcüsü Bridget Serchak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yayıncılık düzenleme otoritesinin, VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartının farkında olduklarını belirtti.

Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak bloke ederse, VOA, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir’’ denildi.

VOA’nın, hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı da açıklamada vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika’nın Sesi'nden RTÜK açıklaması Sonraki Haber >>

Elektrik faturalarının perde arkası

Elektrik faturalarının perde arkası

Kim bu polis?

Kim bu polis?

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Yeliz’den güldüren savunma

Yeliz’den güldüren savunma

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:12:50