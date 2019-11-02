Amerika'dan kritik hamle

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin tahliye ettiği bölgelere yeniden dönüyor.







Suriye'nin kuzeyindeki Rakka şehrinin batısındaki üssünü boşaltan ABD ordusu, bölgeye dönerek üs kurma çalışmasına başladı.





CEZRE ÜSSÜ'NE 25-30 ABD ASKERİ DÖNDÜ





ABD ordusunun sevk ettiği ve personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikaptan müteşekkil konvoy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke şehriden geçerek Rakka şehrinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı.





Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.





PETROL BÖLGESİNDE DEVRİYELER BAŞLADI





ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'ın (Kobani) güneyindeki Sırrin beldesindeki silolar bölgesinde yer alan eski üslerine yeniden yerleşmişti.





Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı.





ABD, bu üsleri Türkiye'nin askeri harekâtı esnasında tahliye etmişti.





ABD ordusu dün Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.