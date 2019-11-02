Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'dan kritik hamle /02 Kasım 2019 20:07

Amerika'dan kritik hamle

Suriye'nin kuzeydoğusunda dengeler her an değişiyor. Türkiye'nin askeri harekâtı esnasında bölgeden çekilen Amerikan askerleri, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'daki üssün akabinde Rakka'nın batısındaki üsse de geri döndü.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin tahliye ettiği bölgelere yeniden dönüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka şehrinin batısındaki üssünü boşaltan ABD ordusu, bölgeye dönerek üs kurma çalışmasına başladı.

CEZRE ÜSSÜ'NE 25-30 ABD ASKERİ DÖNDÜ

ABD ordusunun sevk ettiği ve personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikaptan müteşekkil konvoy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke şehriden geçerek Rakka şehrinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı.

Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

PETROL BÖLGESİNDE DEVRİYELER BAŞLADI

ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab'ın (Kobani) güneyindeki Sırrin beldesindeki silolar bölgesinde yer alan eski üslerine yeniden yerleşmişti.

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. 

ABD, bu üsleri Türkiye'nin askeri harekâtı esnasında tahliye etmişti.

ABD ordusu dün Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika'dan kritik hamle Sonraki Haber >>

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup

"Raporlar sahte, yapılan diktatörlük"

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Gece karayolunda büyük sürpriz

Gece karayolunda büyük sürpriz

Bisikletliye şok !

Bisikletliye şok !

KHK bir faciadır, özür diliyorum

KHK bir faciadır, özür diliyorum

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:30:53