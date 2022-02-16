Samanyolu Haber /Politika / Anayasa Mahkemesi’nden HDP’yle ilgili yeni karar /16 Şubat 2022 10:18

Anayasa Mahkemesi’nden HDP’yle ilgili yeni karar

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi.

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Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada yeni bir karar verdi. AYM, partiye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi. Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin ilk incelemesini geçen yıl Haziran ayında tamamlayarak, iddianamenin kabulüne karar vermişti.

451 KİŞİ HAKKINDA SİYASİ YASAK İSTENİYOR

843 sayfalık iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. İddianamede 69 kişinin terör örgütü lehine konuşmaları, parti mensubu konuşmaları bulunuyor. Ayrıca, iddianamede HDP'nin banka hesabına tedbir konulmasını da talep edildi.

Davayı 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
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