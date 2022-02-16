Samanyolu Haber /Politika / Vatandaşı süründürüyorsunuz, bari dalga geçmeyin! /16 Şubat 2022 10:08

Vatandaşı süründürüyorsunuz, bari dalga geçmeyin!

Vatandaşlar özellikle elektrik ve doğalgaza gelen zamlar yüzünden perişan oldu. AKP’liler sorunu örtmek için vahim açıklamalar yapıyor. CHP’yi bile suçlayan var.

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Sözcü'nün derlediği habere göre, Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye gelen fahiş zamlar, vatandaşı perişan etti. Millet bir an önce çözüm bulunmasını ve durumların düzelmesini isterken, AKP kanadındaki siyasiler insanla dalga geçer gibi açıklamalar yaptı. İşte onlardan bazıları:

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. AKP'li vekil İbrahim Aydemir: Enerji maliyetinin yüksek olmasının bir nedeni de CHP'nin Yusufeli Barajı'nın erken tamamlanmasına engel olmasıdır.


FATURALAR ABARTILIYOR

AKP'li Emre Cemil Ayvalı: Elektrik faturaları abartılıyor. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu Üyesi Hüsnüye Erdoğan: Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Cumhurbaşkanımız, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. AKP'li Mücahit Birinci: Zam geldiği gibi gider. Anlık tepkiye lüzum yok. AKP'li Hacı Ahmet Özdemir: Elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir, geçmiş zamanlardaki yanlış politikalardır.

Çorumgaz'dan garip öneri

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'nın yüksek doğalgaz faturaları hakkındaki önerisi çok tepki toplamıştı. Kahraman fiyatların arttığını kabul ederek vatandaştan evin ısısını düşürmesini talep etmişti. Ardından şunları söylemişti: “Evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun.”

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