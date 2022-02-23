Anayasa Mahkemesi'den emsal karar: Haksız yakalamayı tazminata mahkum etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Samsun’daki bir eyleme katıldığı ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunu işlediği iddia edilen ancak eyleme katılmadığını söyleyen Şenol Çelik hakkında hak ihlali kararı verdi. Şenol Çelik’e 4 bin lira tazminat ödenecek.





HİÇ GİTMEDİĞİ SAMSUN’DA EYLEME KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Samsun’da 2014’teki bir eylem sırasında ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret’ edildiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 10 kişi hakkında başlatılan soruşturma davaya dönüştü. Samsun 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında adres tespiti yapılamadığı ve ifadesi alınamadığı gerekçesiyle 2015’te Şenel Çelik hakkında yakalama emri çıkarttı. Antalya’da yakalanan Çelik Samsun’a hiç gitmediğini, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Çelik serbest bırakıldı.





AYM TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Samsun 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi de Çelik’in beraatına hükmetti. Çelik’in haksız yakalamaya ilişkin açtığı tazminat davası reddedilerek onandı. Çelik, bu kararı 2019’da AYM’ye taşıdı. Yüksek Mahkeme, Çelik hakkındaki yakalama kararının hukuka aykırı olması ve tazminat talebinin reddedilmesi nedeniyle hak ihlali kararı verdi. Çelik’e 4 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.





AYM: HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KALDI

AYM kararında, yakalama tedbiri için başvurucunun suç işlediğine dair somut delilin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Başvurucunun söz konusu eylemde döviz taşıdığı öne sürüldü. Ancak başvurucunun, bu kişi olup olmadığının tespiti için inceleme yapılmadığına vurgu yapıldı. Başvurucunun suç işlediğine ilişkin somut belirtilerin bulunmadığına dikkat çekilen kararda soruşturma mercilerinin yeterli araştırma ve incelemeyi yapmamaları nedeniyle Çelik’in hürriyetinden yoksun kaldığına vurgu yapıldı.





DELİL ARANMAYAN SORUŞTURMALARDA EMSAL OLACAK

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik 15 Temmuz sonrasında fişleme ve itirafçıların iddiaları gibi hukuki olarak delil niteliği olmayan sebeplerden dolayı 2 milyona yakın dava açıldı. Yüzbinlercesi hapse mahkum edilip hürriyetinden yoksun bırakıldı. AYM’nin bu kararı delilsiz bir şemilde hürriyetlerinden yoksun bırakılan yüzbinlerce Hizmet Hareketi mensubu için de emsal teşkil edecek.