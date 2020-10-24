Ankara-ABD arasında kriz çıktı

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, başkonsolusluk binası da dahil İstanbul'da terör saldırısı ihtimaline dikkat çekti ve Türkiye vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.







Bu duruma Ankara'nın tepkisi gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin bu yaklaşımıyla Türkiye'yi töhmet altında bıraktığını iddia etti ve karara şu sözlerle tepki gösterdi:





"Büyük devlet olmanın sorumlulukları vardır. Büyük devlet, ‘istediğim davranışı istediğim ülkede istediğim şekilde yaparım’ şeklinde bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. Elbette istihbari değerlendirmeler söz konusu olabilir. Ancak alınacak kararları kendi internet sitesi üzerinden yayınlamak, başka bir ülkeyi töhmet altında bırakıcı bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Anlaşılan usul erkan adap kalmamıştır.





Biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem de başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. Bizim görevimiz her yerin güvenliliğini temin etmektir. Dışişleri Bakanlığı ile de konuştum. MİT Başkanımızla da konuştum. Bize haftada 1200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30'u eyleme yöneliktir. Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirmesidir."





ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler dikkat çekmişti:





"ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul’da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı. ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir."





İki ülke arasında cereyan eden bir başka polemik kaynağı ise, Ankara'nın Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini test etmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye meydan okuyarak, "(S400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz" demişti.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Türkiye'yi kınadığını belirten bir açıklama yayımlamıştı.





Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor" ifadeleri kullanıldı.





Pentagon'un bu açıklamasına Ankara'dan yanıt gecikmedi.





Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde yayınladığı bir açıklama ile NATO müttefiklerinden S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar Ankara’nın getirdiği alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasını istedi.





Bakanlık Basın Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop ‘‘NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır. Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır’’ dedi.



