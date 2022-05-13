Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Anıtkabir açıklaması /13 Mayıs 2022 22:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Anıtkabir açıklaması

Anıtkabir çevresinde 10 kata kadar inşaata izin verildiği yönündeki iddiaların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair yapılan paylaşımlar ile ilgili açıklama yaptı.

Yurttaşlardan gelen itirazların değerlendirilip, söz konusu parseldeki yapı yüksekliğinin 5 kat olarak onaylandığının belirtildiği açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara’ya hizmet etmeyi sürdürecektir" denildi.

ABB, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığı iddialarına, “Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açılması iddiaları gerçek dışıdır” başlıklı bir açıklama ile yanıt verdi.
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