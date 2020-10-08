Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da imza toplayamayan yandaşlar, ikinci baro için kamu avukatlarına baskı yapıyor /08 Ekim 2020 10:33

Ankara’da imza toplayamayan yandaşlar, ikinci baro için kamu avukatlarına baskı yapıyor

İçişleri Bakanlığının genelgeyle baroların genel kurullarını ertelemesinin ardından Ankara’da çoklu baro kurulması için kamu avukatlarına yoğun baskı uygulandığı belirtildi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yeni baro için kamu avukatlarına dilekçe dağıtıldığını söyledi. “Bu baskı aba altından sopa göstermeye kadar dönüşmüş vaziyette” dedi.

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Yeni baroya üye olmak için gerekli dilekçenin dahi kamu avukatlarına verildiğini belirten Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçiminde oy kullanacak delege sayısında kendi istedikleri görüşe bir avantaj yaratmak açısından özellikle Ankara’da ikinci bir baronun kurulmasını sağlamaya çalışıyorlar. Son 2 gündür kamu avukatlarına yapılan baskı, bu durumun göstergesidir. Bu baskı aba altından sopa göstermeye kadar dönüşmüş vaziyette” dedi. 

Baroların genel kurulunun siyasi gerekçelerle ertelendiğini vurgulayan Sağkan, özetle şunları söyledi: “Siyasi partilerin kongrelerine, sendikalara ya da diğer sivil toplum örgütlerine yasak gelmediği, propaganda faaliyetlerinin siyasi partilerce devam ettirildiği bir süreçte, barolara gelen yasağın sebebinin pandemi değil, siyasi gerekçe olduğunu izah etmiştik. TBB seçiminde oy kullanacak delege sayısında kendi istedikleri görüşe bir avantaj yaratmak açısından özellikle Ankara’da ikinci bir baronun kurulması sağlamaya çalışıyorlar.”

ŞANLIURFA BARO BAŞKANI VE 26 AVUKATA SORUŞTURMA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel’in de aralarında bulunduğu 26 avukat hakkında “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”ten soruşturma başlattı. Baronun, 7 Temmuz’da baroların yapısını değiştiren ve ‘çoklu baro’ sistemini getiren kanun değişikliğine karşı yaptığı oturma eylemi soruşturmaya gerekçe yapıldı. Öncel, “Gider yine savunmayı savunuruz” dedi.

BAKANLIKLARA BAŞVURU
Ankara Barosu, ikinci baro kurulması için kurum avukatlarına baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Bilgi Edinme Yasası kapsamında tüm bakanlıklara başvurdu. 2 No’lu baro için bakanlıklarda çalışan kamu avukatlarına telkinde bulunup bulunulmadığı konusunda baronun bilgilendirilmesi talep edildi.
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