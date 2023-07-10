Samanyolu Haber /Gündem / Ankara İstanbul TEM otoyolu tamamen trafiğe kapandı /10 Temmuz 2023 10:33

Ankara İstanbul TEM otoyolu tamamen trafiğe kapandı

Ankara İstanbul TEM otoyolu, aşırı yağış sonucu oluşan heyelanlar nedeniyle kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, otoyolun Pazartesi akşam saatlerine kadar kapalı kalabileceğini duyurdu.

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Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde  ulaşıma kapandı 

Yolu kapatan heyelan otoyolun Ankara İstanbul yönünde Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşandı.

Ancak önlem amacıyla iki istikamet de trafiğe kapatıldı.

Yollarda kalan çok sayıda araç uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bakan Uraloğlu, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada, yollarda kalan araçların, eski yol olarak bilinen Bolu dağı üzerinden geçirilmeye çalışıldığını aktardı.

Bakan, Ankara - İstanbul arasında, kara yoluyla gidecek araçların Ankara  - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmalarını tavsiye etti.

Aşırı yağışlar Pazar gününden itibaren Bolu, Zonguldak, Bartın, Ordu, Karabük Kastamonu, Sivas, Erzincan ve Samsun’da etkili oluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da aşırı yağışın etkilediği Bartın'da gece geç saatlerde bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

İl genelinde 126 kişinin bot ve iş makineleriyle kurtarıldığı açıklandı.

Bu şehirde hayatını kaybeden bulunmuyor.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlar nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için ise 'sarı' kodlu uyarı yaptı.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller; Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak oldu.

Bunun yanında, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum içinse 'Sarı Kod' uyarısı verildi.

Sarı potansiyel tehlike anlamına gelirken, turuncu tehlikeli hava durumu anlamına geliyor.



Birçok yerde ekipleri kapanan yolları açmaya çalışıyor.

Zonguldak - İstanbul arasındaki yolu da aşırı yağış nedeniyle kapandı.

Kurtarma çalışmalarına yol ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma'dan dalgıçların da yer aldığı aktarılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta sel felaketi sonucu Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi ve Devrek Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana geldiğini duyurdu. 

Bakan Koca, acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını aktardı.

Yağışların ciddi şekilde etkilediği Bartın’da ev su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması gibi ihbarlara müdahale ediliyor.

Bolu Düzce otoyolunun Paşaköy mevkisinde de derenin taşması nedeniyle yol suyla kaplandı.
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