Ankara-Şam arasında 12 yıl sonra bir ilk

2006’dan bu yana yayın yapan Şam merkezli El Vatan gazetesine konuşan kaynaklar Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasındaki toplantının 3 ve 4 Nisan'da Moskova'da yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Daha önce 15-16 Mart'ta yapılması beklenen toplantının "teknik gerekçelerle" ertelendiği açıklanmıştı. Söz konusu toplantı, Suriye ile Türkiye arasında yaklaşık 12 sene sonra dışişleri düzeyindeki ilk buluşma olacaktı. İran'ın ilk kez katılacağı toplantının, önce bizzat dışişleri bakanları, sonra da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmeye zemin hazırlaması planlanıyordu.







El Vatan gazetesi haberinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekme ve silahlı isyancılara desteği kesme konusunda ısrar ettiği garantilerin, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen yoğun istişarelerin ana başlığını oluşturduğuna işaret etti.





14-15 Mart tarihlerinde resmi ziyaret için Moskova’ya giden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rus basınına verdiği röportajda, “Türkiye’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi, teröre desteğini kesmesi, Suriye’nin savaştan önceki haline dönmesine açık ve net bir şekilde hazır olduğu zaman” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıklamıştı.





SURİYE UZLAŞMA KOMİTESİ SÖZCÜSÜ: ŞAM YÖNETİMİ ŞARTLARINDAN TAVİZ VERMEDİ

Diğer yandan Suriye Uzlaşma Komitesi’nin sözcüsü Ömer Rahmun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Özel bir kaynak: Yoğun temasların ardından Suriye, Türkiye, İran ve Rusya arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü toplantı önümüzdeki pazartesi günü (3 Nisan) Moskova'da yapılacak ve Şam yönetimi, şartlarından taviz vermedi” ifadelerini kullandı.





BOGDANOV DA 'NİSAN BAŞI' DEMİŞTİ

Dün Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Toplantı için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Bogdanov, “Nisan başında, Moskova’da olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.. Ramazan ayı içinde bulunmaları da dahil birçok farklı durumun görüşmenin organizasyonunda etkili olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini belirten Bogdanov, "Çok önemli stratejik hedef olan Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik arabuluculuk misyonunun başarıyla sona ereceğini umuyoruz" demişti.





Geçen yılın aralık ayında Suriye Savunma Bakanı Ali Abbas, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da görüşmüştü. Görüşme Ankara ve Şam arasında 11 yıl sonra bakanlar düzeyindeki ilk temas olmuştu.