Ankara'da rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

TEK BAŞINA YİYENLERİ KUSTURMA OPERASYONU MU?







Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.





MAHMUT YILDIRIM NE DEMİŞTİ?





Jitem'ci, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'la Uyuşturucu kaöakçısı Tilki Selim arasında geçen bir konuşma kaydında, Yeşil Tilki Selim'e şöyle diyordu:





YEŞİL: Şimdi bana bak bana. Tilki Selim, akıllı ol. Benim adım Yeşil bak. Sen İran-Türkiye bağlantısını, sevkiyatları çok iyi bilen bir insansın. Bana okuma.



S.I.: Yok ben ticaretimi inkár etmiyorum. Ben kaçakçıyım.



YEŞİL: Ben sana a... k..., yapma da demiyorum. Yap diyorum. Ama ben sana diyorum ki oğlum yalnız yeme, akıllı ol. Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kustururlar...



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında; aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye gözaltı kararı çıktı.Soruşturma kapsamında Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişilerin müracaat ve şikayetlerinde, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbar ve iddiası üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 135, 140 maddeleri uyarınca şüphelilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması işlemleri muvacehesinde rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil sahıslar olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.