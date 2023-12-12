Ankaragücü yeni başkanını seçti

Gazete Duvar'da yer alan habere göre MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, sahada hamek yumrukladıktan sonra görevinden istifa eden Faruk Koca'nın yerine İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtildi.



Açıklamada "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Ne olmuştu?



Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 11 Aralık akşamı 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.



Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Koca'nın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Saldırının Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapıldığına vurgu yapan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir."