Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'yı karıştıran 'Süleyman Soylu' iddiası: 'MHP bastırıyor...' /02 Temmuz 2024 17:42

Ankara'yı karıştıran 'Süleyman Soylu' iddiası: 'MHP bastırıyor...'

Ankara kulislerine yansıyanlara göre eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için MHP ciddi ciddi bastırıyor. Soylu'nun yeniden göreve gelebileceği kulislerde konuşulanlar arasında.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında pazarlık konusu olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Bahçeli ile Erdoğan arasındaki pazarlıklar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üzerinden sürüyor.

SOYLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeniçağ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, çok konuşulacak bir kulisi gündeme getirdi. Ergin, Soylu'nun yeniden göreve getirilebileceğini yazdı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden bir göreve getirileceği iddiaları, AKP içindeki değişikliklerle birlikte gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifaları ardından kulislerde dönen bilgilere göre eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden göreve getirileceği iddia edildi.

"MHP CİDDİ BİÇİMDE BASTIRIYOR"

Sözcü TV'de katıldığı programda konuşan Ergin "MHP, çok ciddi bir biçimde bastırıyor. Süleyman Soylu'ya yeniden bir görev verilebilir" açıklamasında bulundu.

Bir süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koltuğuna eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geleceği iddia edilmişti.


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