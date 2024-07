Duruşma sona erdi: Sinan Ateş davasının ikinci gününde neler yaşandı?

''ERAY'I VE DOĞUKAN'I TANIMIYORUM''

"DOĞUKAN'DAN ŞİKÂYETÇİYİM"





''YAŞANANLAR TAM BİR KOMEDİ''





''SOYUP ISLATIP DÖVMEDİLER''





‘'OLAYI SONRA ÖĞRENDİM’'





‘KALEMİMİ KIRDILAR''





DEMİRBAŞ ATEŞ'İN ADRESİNİ İSTEMİŞ





‘MHP’YE YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR’ İDDİASI





AYŞE ATEŞ’İN AVUKATININ DIŞARI ÇIKARILMASI TALEP EDİLDİ





POLİSLER HAKKINDA DA TUTANAK İSTEDİ





POLİSLERE SUÇ DUYURUSU





‘GÜNAHI DA SEVABI DA BENİM’





DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK





'‘ÜLKÜ OCAKLARINA AİT, BEN SIKLIKLA KULLANIYORUM’'





‘YAPTIĞIM SUÇTUR, KABUL EDİYORUM’





SANIKLAR ÖNCEKİ İFADELERİNİN REDDETTİ





Davanın ilk duruşmasında “tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanan Doğukan Çep, Eray Özyağcı, Suat Kurt ve Vedat Balkaya dâhil 8 sanık savunmasını verdi. Ateş davasının dün yapılan ilk duruşmasında tetikçi Eray Özyağcı, her şeyi Doğukan Çep'in emriyle yaptığını iddia etti. Azmettirici olarak yargılanan Çep de Sinan Ateş'e hakkındaki bir davadan dolayı yardım talep ettiğini ve bunun sonucunda Ateş'in kendisinden 650 bin TL aldığını ve geri ödememesi nedeniyle saldırıyı planladığını ifade etmişti.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin açılan davanın dün yapılan ilk duruşmasında tutuklu 8 sanık savunmasını yapmıştı. Bugün devam eden duruşmada sanıkların savunmalarını yaptı ve duruşma sona erdi.Sanık avukatları duruşma öncesinde “şikâyetçi avukatlarının sorularına ve yorumlarında itiraz haklarının bulunduğunu” belirterek, “milletvekillerinin şikâyetçi sıralarında oturmasına” karşı çıktı. Mahkeme başkanı, “itiraz haklarına engel olunmadığını” belirtti ve “milletvekillerinin güvenliğinin sağlanması için orada oturtulduklarını” açıkladı.İtirazların ardından, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması, sanıklardan özel harekatçı polis Murat Can Çolak'ın ifadesinin alınmasıyla başladı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özyağcı’yı İstanbul’dan Ankara’ya getiren iki polis memurundan biri olan sanık Murat Can Çolak, Özyağcı’yı tanımadığını iddia etti. Çolak, “Özyağcı’yı ilk defa orada gördüm. Gelenbey’in arkadaşı olduğunu söyledi. Gelenbey, abisiyle sorunları olduğunu, onunla konuşacağını belirtti. Benim de eşimi İzmit’ten almam gerekiyordu. Gelenbey bana, ‘Ankara’ya gidelim. Abimle konuşur, iki bir şey içeriz. Dönüşte de eşini alırız’ dedi. Ben de bu doğrultuda gittim. Özyağcı’yı ilk orada gördüm. Ben Doğukan Çep’i de tanımıyorum” dedi. Çolak, Özyağcı’nın sabıkalı olduğunu bilmediğini söyledi.Sanık Özyağcı’nın Ankara’ya geldiği aracı kiraladığı sanık Mustafa Uzunlar, araç kiralanmasında sanık Çep’in aracı olduğunu açıkladı. Uzunlar, “Doğukan, ‘Polis arkadaşlarımızla düğün tebriğine gideceğiz’ dedi. Ben de polisleri duyunca kabul ettim. Aracımı temiz vermek için otoparkımdaki yıkamacıya verdim. Ben aracımı otoparka götürdüğümde iki polisin pavyon sohbeti ettiğini duydum. Spor eğitimim olduğu için otoparktan ayrıldım. Döndüğümde Doğukan yoktu. Eray ve iki polis arkadaş bindi. Polis oldukları için de sorgulamadım. Aracı getirdiklerinde ben teslim almadım. Ben ortağım olması nedeniyle Osman Bayraktar’ı ve Doğukan Çep’i tanırım. Doğukan’ın beni böyle bir olaya çektiği için de kendisinden şikâyetçiyim başkanım” dedi. Uzunlar, Çep’in aracı olması ve iki polisin araçta olacağı gerekçesiyle kiralama belgesi tutmadığını söyledi.Doğukan Çep’e olaydan önce 4 bin TL tutarında para atan sanık Ufuk Köktürk, sanık Çep'in cezaevinden arkadaşı olduğunu vurguladı. Köktürk, “Çep’le cezaevinden arkadaşız. Yakın arkadaş olduğumuz için benden para istedi. İnternet bankacılığını eşim kullanıyor. Eşimden rica ettim gönderdi. Bu cinayetin bir yerinde olsam Doğukan’la yüz yüze oturup parayı öyle verirdim. Polis sorgusunda bana MHP İl Başkanlığı’nda üç hilalin önünde neden fotoğraf çekildiğimi soruyor. Olcay Kılavuz’un işin neresinde olduğunu soruyor. Ne alaka soruyor? Konumuz bir cinayet. 55 yıllık kurumsal bir parti böyle bir şey olabilir mi? Yaşananlar tam bir komedi, böyle cinayet davası mı olur?” ifadelerini kullandı.Sanık Mustafa Uzunlar’ın ortağı sanık Osman Bayraktar, sanıklardan sadece Uzunlar’ı ve Hakan Saraç’ı tanıdığını vurgulayarak, “Doğukan’ı bir sefer gördüm, ‘Mustafa burada mı?’ diye sordu. Mustafa gelince aramak için telefonunu almışım, hatırlamıyorum. Mustafa’nın aracını kiraladığını bilmiyordum. Mustafa’nın işlerine karışmam o da benim işlerime karışmaz. Ortak olduğumuz tek konu otoparkın gelir ve giderleri” dedi. Bayraktar, polis sorgusunda diğer sanıkların iddialarının aksine soyulup ıslatılarak işkence görmediğini belirtti. Bayraktar, “İfademi verirken 2-3 kere enseme vurdular. Soyup ıslatıp dövmediler. Herhalde suçsuz olduğumuz için yapmadılar. Diğer arkadaşlar suçlu demiyorum ama Mustafa’yla bana yapmamışlar” diye konuştu.Sanık Mehmet Yüce, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, o dönem motor alıp sattığını söyledi. Yüce, “Vedat Balkaya motoru görmeye geldi. 50 bin TL’lik peşinatla teslim ettim. Kalanını hafta sonra ödeyebileceğini söyledi. Ödemeyi alınca satışı yapabileceğimi söyledim. Sonra bu olayın olduğunu öğrendim, buradayım” dedi.Sanık Tolgahan Demirbaş’a Sinan Ateş’in adresini attığı ileri sürülen Çağlar Zorlu, savunmasına dosyayı hazırlayan savcılardan Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya’ya beddua ederek savunmasına başladı. “Uydurma bir adres yüzünden 18 ay buradayım” diyen Zorlu, şunları söyledi:“Polis beni alınca mülakata tuttu. Polis memuru bana ‘Sinan Ateş’in HTS kayıtlarına bakınca adreslerin uydurma olduğu belli. İmzadan sonra seni salacağız’ dedi. Ama imzalarken prosedüre uyması için avukat çağırdılar. Sonra okumadan imza attım. Bu davaya katılmak için getirildim. Tek suçum okumadan imzalamamdır. Önceki ifadelerim, savcı Özer ve Kaya’nın davayı renklendirmek için MİT’çi katmak istekleri nedeniyle oturttukları şablondur. Benim kalemimi kırdılar.”Sanık Aytaç Ataç, sanık Demirbaş’ın düzenli olarak kendi çiftliğine ailesiyle gittiğini söyledi. Ataç, Sinan Ateş’in öldüğünü kendisine ait Of Cafe’de bir arkadaşıyla otururken öğrendiğini ileri sürerek, “Öğrendikten sonra Demirbaş’ı aradım. Demirbaş, ‘Bilmiyorum abi öğrenince dönerim’ dedi. Sonra internetten araştırdım. Haberleri takip ederim efendim. Oradan takip ettim. Ben bu olayın bir yerinde yokum” dedi. Olaydan birkaç ay önce Demirbaş’ın pankart asmak için Zorlu’dan Ateş’in adresini bulmasını istediğini iddia eden Ataç, “’Siz çocuk musunuz, lise öğrencisi misiniz?’ diye sordum” dedi.Sanık Serdar Öktem, dosyanın önceki savcılarından Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya’nın cinayeti MHP’ye yüklemek için soruşturmalarda yönlendirme yaptıklarını iddia etti.Öktem, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına yönelik çıkan haberlere ilişkin, “Gözaltı kararı çıkınca Başta Cevheri Güven olmak üzere ne kadar devlet düşmanı varsa haber yaptı. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunmak için Ankara’ya geldim. Cinayet Büro’ya gittim. Gözaltı kararımın olmadığını söylediler. Daha sonra Durdu Özer tarafından sahte delil oluşturuldu” dedi. Olaydan sonra kaçma iddialarına ilişkin Öktem, “30 Aralık’ta müvekkilimin yanına Antalya’ya gittim. İstanbul’da maça katıldım, müvekkillerimle toplantı yaptım. Kaçsam yaşamımın rutinine niye devam edeyim? Benim delil karartması yapmam mümkün değil, berat edeceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Şikâyetçi avukatlarının Öktem’e soru sormak istemesi üzerine sanık avukatları sorulara itiraz etti. Bunun üzerine avukatlar arasında tartışma çıktı. Mahkeme başkanı çıkan tartışmaları önlemek için uyarı yapınca Ayşe Ateş’in avukatı Ali Yüce itirazlarını sürdürdü.Bunun üzerine mahkeme başkanı avukat Yüce’yi dışarı çıkarılmasını istedi. Başkanın kararına şikâyetçi tarafı masalara vurarak itiraz edince mahkeme başkanı polisin olaya müdahale etmesini istedi.İtirazlar sürünce mahkeme başkanı avukat Yücel’in “salonun düzenine uyması” şartıyla kararından vazgeçti. Davaya seyirci olarak katılan MYP Genel Başkanı Remzi Çayır yüksek sesle mahkeme başkanının eylemlerini eleştirdi.Çayır’a karşın mahkeme başkanı başka bir şikayetçi avukatın salondan çıkarılmasını istedi. Polisler avukatın çıkarılmasını geciktirince mahkeme başkanı, “Dışarı çıkarın. Polisler niye oturuyorsunuz? Şu adamı dışarı çıkarın” diye bağırdı. Bunun üzerine avukat dışarı çıkarıldı. Çayır, “O değil ben bağırdım” diyince mahkeme başkanı “Madem davayı bu kadar sahiplendin sen de dışarı çık” dedi. Çayır ve avukat dışarı çıkarıldı.Verilen aranın ardından mahkeme başkanı, çıkarılması istediği avukatları çıkarmayan polisler hakkında, emniyete dilekçe yazıldığını, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Düzgün’ün de dilekçeye dâhil olduğunu açıkladı. Mahkeme başkanı duruşmanın sonunda avukat Yücel’i talimat gelmesine karşın dışarı çıkarmayan polisler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, duruşmanın yarın saat 9.00’a ertelenmesine karar verdi.Mahkeme başkanı yüksek sesle uyarılarını sürdürdü. Polislere yönelik mahkeme başkanı, “Niye talimatı yerine getirmiyorsunuz. Devletin gücünden aciz misiniz? Adaletin gücünden aciz misiniz? Emri veren benim. Günahı da sevabı da benim. Amirler yanıma gersin çıkarmayan polisler hakkında işlem yapılacak” dedi.Avukatlara uyarılarını sürdüren mahkeme başkanı, “Kendinizce sorduğunuz sorular önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Davayı etkileyeceğini düşünebilirsiniz ama yargı adına karar verecek olan benim. Ben de avukatlık yaptım. O sıralardaki durumunuzu, müvekkilinizle olan ilişkinizi anlıyorum” ifadelerini kullandı.Avukatlar Serdar Öktem'e soru sorarken sanık avukatları ile şikayetçi avukatları arasında tartışma çıktı.Mahkeme başkanı, "Yargı adına karar verecek olan benim" dedi.Tartışmanın sonunda mahkeme başkanı duruşmayı 14.00'e kadar erteledi.Olay günü sanık Tolgahan Demirbaş ile İstanbul’a giden Ülkü Ocakları Yöneticisi sanık Emre Yüksel, Sinan Ateş’i tanımadığını belirterek, “Olayın olduğu gün devlette olan işlerimi hallediyordum. Rutin hayatımızı sürdürüyordum” dedi. Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel’in plakasını sordurtmasına ilişkin Yüksel, “Mesajda Sinan Ateş’in ‘S’sini bile geçirmemişim. Ben bir plaka atmışım Ali Yüksel’in plakası çıkıyor. Mesajın üzerinden 1,5 yıl geçmiş. Bu mesajı attığımı iddianamede görünce hatırladım” savunmasında bulundu. Olay günü akşamı Demirbaş ile Ülkü Ocakları’na kayıtlı “06 AT 5021” plakalı araçla İstanbul’a gittiklerini açıklayan Yüksel, “Ülkü Ocaklarına tahsisli, ben yönetici olduğum için kullanıyorum. Bu aracı ben sıklıkla kullanıyorum. Olay günü çiftliğe gideceğim kesin değildi. Kendi aracım ticari olduğu için, Demirbaş’ın aracının da ön tarafında sorun olduğu için bu araçla gittik. Uzun yolda konforlu olduğu için seçtim” ifadelerini kullandı. Şikâyetçi avukatları araç hakkında sorularını sıklaştırınca sanık avukatları, “İddianamede geçmeyen kurum ve kişilerin burada geçmesini kabul etmiyoruz. Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Kasıtlı sorulduğunu düşünüyoruz” itirazında bulundu.Sinan Ateş’in kişisel bilgilerini sanık Demirbaş’a paylaştığı iddiasıyla “kasten öldürmeye yardım etme” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçundan yargılanan Ankara Emniyet’te görev alan komiser Mustafa Ensar Aykal savunmasını yapan son sanık oldu. Sanık Aykal, söz konusu suçlamalarından “kasten öldürmeye yardım etmek” suçunu kabul etmediğini belirtti. Diğer suçlaması için Aykal, şunları kaydetti:“Demirbaş, emniyet camiasında geniş bir çevresi olan bir şahıstır. Bazı bilgi talepleri olmuştur. Ben de yardımcı olmuşumdur. Bunun suç olduğunu biliyorum. Ancak; maktulün numarasını istediğim nöbetçi adliyeden arkadaşım bana ‘Önceki genel başkana çıkıyor’ dedi. Ben de şahsa (Demirbaş) ‘Bu no önceki GB’ye çıkıyor’ diye mesaj attım. O da bana ‘Aynen’ yazdı. İsim vermedim. Kendi personelim de bana isim vermedi. Olay günü ise olay yerine gittiğimde ekibimle güvenliği sağladım. Yarım saat maktulün bilgisi geldi. Ülkü Ocaklarından tek tanıdığım kişi Demirbaş oldu için onu aradım. ‘Çukurambar’da bir olay var. Kulağına bir şey geldi mi?’ diye sordum, ‘Bilmiyorum abi, bakarız’ dedi. Söz konusu davada şahsıma yöneltilen iddialar bunlardır.”