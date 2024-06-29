Samanyolu Haber /Gündem / Anket: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? /29 Haziran 2024 15:49

Anket: Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

ALF Araştırma şirketi son anket sonucunu açıkladı. Ankete göre AK Parti, az farkla CHP'nin önünde yer alıyor.

SHABER3.COM

ALF Araştırma şirketi, 10-20 Haziran'da 3 bin 400 kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı. Araştırma şirketi katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Anketin sonuçları şöyle:

AK Parti: Yüzde 33,1

AK Parti 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 36,30 oy aldı.

CHP: Yüzde 30,8

CHP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 25,80 oy aldı.

MHP: Yüzde 10,5

MHP bir önceki seçimde yüzde 10,30 oy aldı.

DEM Parti: Yüzde 9,1

Yeşil Sol Parti bir önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,5

Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,9 oy aldı.

Zafer Partisi: Yüzde 3,8

İYİ Parti: Yüzde 3,5

İYİ Parti bir önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.

Diğer: Yüzde 3,7.
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