Anket: Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

ALF Araştırma şirketi, 10-20 Haziran'da 3 bin 400 kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı. Araştırma şirketi katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.
Anketin sonuçları şöyle:
AK Parti: Yüzde 33,1
AK Parti 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 36,30 oy aldı.
CHP: Yüzde 30,8
CHP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 25,80 oy aldı.
MHP: Yüzde 10,5
MHP bir önceki seçimde yüzde 10,30 oy aldı.
DEM Parti: Yüzde 9,1
Yeşil Sol Parti bir önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,5
Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,9 oy aldı.
Zafer Partisi: Yüzde 3,8
İYİ Parti: Yüzde 3,5
İYİ Parti bir önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.
Diğer: Yüzde 3,7.