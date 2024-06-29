Anket: Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

ALF Araştırma şirketi, 10-20 Haziran'da 3 bin 400 kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı. Araştırma şirketi katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.



Anketin sonuçları şöyle:



AK Parti: Yüzde 33,1



AK Parti 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 36,30 oy aldı.



CHP: Yüzde 30,8



CHP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 25,80 oy aldı.



MHP: Yüzde 10,5



MHP bir önceki seçimde yüzde 10,30 oy aldı.



DEM Parti: Yüzde 9,1



Yeşil Sol Parti bir önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,5



Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,9 oy aldı.



Zafer Partisi: Yüzde 3,8



İYİ Parti: Yüzde 3,5



İYİ Parti bir önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.



Diğer: Yüzde 3,7.