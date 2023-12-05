Anne ve babaları tutuklu beşizler: Bize annemizi verin

Edirne’de tutuklanan Nurcan ve Abdulkadir Arslan çiftinin 6 çocuğuna teyzeleri Yıldız Coşkun ve anneanneleri Miyase Demirbağ bakıyor.





KHK TV’den Ahmet Erkan’ın hazırladığı belgeselde anne ve babaları aynı anda tutuklanan 5’i beşiz altı kardeşin yaşadıkları zorlu süreçler anlatılıyor.

















Belgeselde çocuklar kadar, anne ve babalarının yokluğunu aratmamaya çalışan yakınlarının da yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.





Beşizler anne babalarının ‘yasak bölgeyi ihlal ettikleri için’ tutuklandığını, cezaevinde öğretmenlik yaptığını söylüyor. Çocukların tek istekleri anne ve babalarının tahliye edilmesi.





Teyzeleri Yıldız Coşkun, çocukların her gece yatmadan önce annesini sorduğunu anlatıyor. “Hiç olmazsa annelerini bıraksınlar, yazık günah değil mi bu çocuklara!” diyen Coşkun, şunları söylüyor:





Bu çocukların suçu ne, günahı ne? Artık merhamet, vicdan diyorum. Hak hukuk gelsin artık. Ben bu çocuklara ne anlatayım!





Arif Nureddin… Geçen gün ‘başım ağrıyor’ dedi. Beyninde şant var. Korktuk. Acaba dedik ‘şanttan’ dolayı mı, bilmiyoruz ki! Annesi takibini yapıyor.





Diğer çocuğun gözlerinde sıkıntı var. Biz bakamıyoruz ki! Filistin, İsrail’i konuşuyoruz. Peki burada yapılan işkence ne? Bu çocuklara yapılan işkence değil mi? Bunun hesabını kim verecek?







