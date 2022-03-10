Antalya zirvesinden Ateşkes çıkmadı, taraflar birbirini suçladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, görüşme sonrasında ilk açıklamasında "Görüşmeler ne kolaydı, ne zordu" dedi; aynı formatta yeniden görüşmeye hazır olduğunu açıklarken Rusya'nın kendilerinden taleplerini 'teslimiyet listesi' olarak niteledi.









Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'nın Ukrayna'nın tarafsızlığını talep ettiğini vurguladı. Lavrov, Rusya'nın güvenliğinin NATO tarafından tehdit edilmesi nedeniyle operasyona mecbur bırakıldıklarını söylerken, "Nükleer savaş çıkar mı?" sorusuna "Buna inanmak istemiyorum ve inanmıyorum" yanıtını verdi.





'UKRAYNA TESLİM OLMAYACAK'

Tarafların öne çıkan açıklamaları şöyle oldu:





Kuleba, "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" derken, "Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yaptı. "Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız" diyen Kuleba, "Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil" dedi. Kuleba, "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" ifadelerini kullandı.





'LAVROV'A BASİT BİR ÖNERİDE BULUNDUM'

Kuleba, "Lavrov'a basit bir öneride bulundum. 'Şu an Ukraynalı yetkilileri arayabilir ve insani koridorlar için size yüzde 100 garanti verebilirim' dedi. Ona 'Siz de bunu yapabilir misiniz?' diye sordum, yanıt vermedi" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın askerlerini nükleer tesislerden çekmesini de talep etti; 'Rusya'nın, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmeye çalıştığına' dair açıklamasının yanlış olduğunu söyledi.