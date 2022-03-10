Antalya zirvesinden Ateşkes çıkmadı, taraflar birbirini suçladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, görüşme sonrasında ilk açıklamasında "Görüşmeler ne kolaydı, ne zordu" dedi; aynı formatta yeniden görüşmeye hazır olduğunu açıklarken Rusya'nın kendilerinden taleplerini 'teslimiyet listesi' olarak niteledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'nın Ukrayna'nın tarafsızlığını talep ettiğini vurguladı. Lavrov, Rusya'nın güvenliğinin NATO tarafından tehdit edilmesi nedeniyle operasyona mecbur bırakıldıklarını söylerken, "Nükleer savaş çıkar mı?" sorusuna "Buna inanmak istemiyorum ve inanmıyorum" yanıtını verdi.
'UKRAYNA TESLİM OLMAYACAK'
Tarafların öne çıkan açıklamaları şöyle oldu:
Kuleba, "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" derken, "Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yaptı. "Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız" diyen Kuleba, "Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil" dedi. Kuleba, "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" ifadelerini kullandı.
'LAVROV'A BASİT BİR ÖNERİDE BULUNDUM'
Kuleba, "Lavrov'a basit bir öneride bulundum. 'Şu an Ukraynalı yetkilileri arayabilir ve insani koridorlar için size yüzde 100 garanti verebilirim' dedi. Ona 'Siz de bunu yapabilir misiniz?' diye sordum, yanıt vermedi" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın askerlerini nükleer tesislerden çekmesini de talep etti; 'Rusya'nın, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmeye çalıştığına' dair açıklamasının yanlış olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Lavrov, "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.” diye konuştu.
Lavrov konuşmasına şöyle devam etti:
“Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludur. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz.” ifadelerini kullandı.
"Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz"
Lavrov, “Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz.” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.” diye konuştu.
Lavrov, “Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.” dedi.
Lavrov konuşmasına şöyle devam etti:
“Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz."