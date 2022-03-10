Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenleri hukuksuz bir şekilde Türkiye’ye iade eden Azerbaycan’a AİHM’den ceza /10 Mart 2022 14:17

Öğretmenleri hukuksuz bir şekilde Türkiye’ye iade eden Azerbaycan’a AİHM’den ceza

AİHM, 4 öğretmeni yasadışı şekilde Türkiye’ye iade eden Azerbaycan hakkında hak ihlali kararı verdi. Azerbaycan’ın ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ ile ‘işkence ve kötü muamele yasağını’ ihlal ettiğine hükmeden AİHM, 9 bin euro tazminat ödenmesini istedi.

SHABER3.COM

AİHM, Azerbaycan'daki Türk okullarında öğretmenlik yapan Taci Şentürk, İsa Özdemir Ayhan Seferoğlu ve Erdoğan Taylan’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, başvuruculara 9 bin Euro manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

4 öğretmen, Azerbaycan’da yasal oturma izinleri olmasına rağmen 2017 ve 2018’de Türkiye’ye yasadışı şekilde iade edildi. Öğretmenler Türkiye’de tutuklandı. 4 öğretmen, Azerbaycan’ın hukuksuz şekilde kendilerini Türkiye’ye iade ettiğini ve siyasi nedenlerle tutuklandıklarını belirterek AİHM’e başvuru yaptılar. AİHM, Azerbaycan’ın 4 öğretmen hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ ile ‘işkence ve kötü muamele yasağı’ maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran avukat Rumeysa Bulduk, “Azerbaycan’da Gülen Hareketine bağlı okullarda öğretmen olarak çalışan 4 başvurucunun Azerbaycan’dan sınır dışı edilip Türkiye’ye iade edilmesi nedeniyle AİHM, 5.madde (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 3.maddenin (işkence ve kötü muamele yasağı) ihlal edildiğine karar verdi.” dedi.

ÖĞRETMENLERE 9 BİN EURO MANEVİ TAZMİNAT
AİHM’nin Azerbaycan aleyhine verdiği karar yurtdışında Gülen Hareketi mensuplarının kaçırılmasına izin veren ülkeler hakkında da emsal teşkil ediyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öğretmenleri hukuksuz bir şekilde Türkiye’ye iade... Sonraki Haber >>

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:40