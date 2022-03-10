Öğretmenleri hukuksuz bir şekilde Türkiye’ye iade eden Azerbaycan’a AİHM’den ceza

AİHM, Azerbaycan'daki Türk okullarında öğretmenlik yapan Taci Şentürk, İsa Özdemir Ayhan Seferoğlu ve Erdoğan Taylan’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, başvuruculara 9 bin Euro manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.





4 öğretmen, Azerbaycan’da yasal oturma izinleri olmasına rağmen 2017 ve 2018’de Türkiye’ye yasadışı şekilde iade edildi. Öğretmenler Türkiye’de tutuklandı. 4 öğretmen, Azerbaycan’ın hukuksuz şekilde kendilerini Türkiye’ye iade ettiğini ve siyasi nedenlerle tutuklandıklarını belirterek AİHM’e başvuru yaptılar. AİHM, Azerbaycan’ın 4 öğretmen hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ ile ‘işkence ve kötü muamele yasağı’ maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.





Kararı sosyal medya hesabından duyuran avukat Rumeysa Bulduk, “Azerbaycan’da Gülen Hareketine bağlı okullarda öğretmen olarak çalışan 4 başvurucunun Azerbaycan’dan sınır dışı edilip Türkiye’ye iade edilmesi nedeniyle AİHM, 5.madde (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 3.maddenin (işkence ve kötü muamele yasağı) ihlal edildiğine karar verdi.” dedi.





ÖĞRETMENLERE 9 BİN EURO MANEVİ TAZMİNAT

AİHM’nin Azerbaycan aleyhine verdiği karar yurtdışında Gülen Hareketi mensuplarının kaçırılmasına izin veren ülkeler hakkında da emsal teşkil ediyor.







