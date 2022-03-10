İki bakan arasında gerginlik yaşandı mı?





Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'nin devreye girmesiyle birlikte iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın katıldığı tarihi zirve, 1,5 saati aşkın sürdü. Toplantının ardından iki ülkenin bakanı ve Mevlüt Çavuşoğlu ayrı ayrı basın açıklaması gerçekleştirdi.





"KOLAYLAŞTIRICI YOL İZLEDİK"

Türkiye'nin insani kaygıları ön planda tuttuğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşlarımıza bir araya gelmeleri için davette bulunduk. Her iki tarafın da kabul etmesiyle birlikte bu toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdik. İki taraf da Türkiye'nin toplantıda bulunmasını özellikle istediler. Biz bugün bu görüşmede Türkiye'nin uluslararası pozisyonu saklı tutmakla berber kolaylaştırıcı yol izledik. Türkiye olarak insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Savaşın ortasında kalan sivillerin de bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını çizdik. Bunun için de sürdürebilir bir ateşkese ihtiyacımız var. Sahada durumların farklı olduğunu uzaktan görmedik, vatandaşlarımızı tahliye ederken yaşadık" dedi.





"İLK GÖRÜŞMEDEN MUCİZE BEKLENMEMELİDİR"

İki ülkenin bakanları arasında gerçekleştirilen ilk görüşmeden mucize beklenmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Mariupol'dan insani koridor açılmasını konuştuk. Taraflar bu konuları askeri yetkililerle konuşacaklarını söylediler. Sonuçta bu toplantı, çatışmaların başlamasının ardından dışişleri bakanları düzeyinde ilk görüşme anlamını taşıyor. İlk görüşmede mucize beklenmemelidir ancak bu toplantı siyasi olarak başlangıçtır. Ukrayna tarafı Zelenski'nin görüşmeye hazır olduğunu, Lavrov da Putin'in bu görüşmeye doğrudan karşı olmadığını belirtti" ifadelerini kullandı.





"İKİ BAKAN ARASINDA SES YÜKSELMESİ OLMADI"

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazeteci tarafından yöneltilen "Toplantıda iki bakan arasında gerginlik ve ses yükselmesi oldu mu?" şeklindeki soruyu da yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu bu soruya ilişkin, "Son derece medeni ortamda gerçekleştiğini söyleyebilirim. Sizin sorunuz da vurguladığınız gibi herhangi bir gerginliğe yol açan ve ses tonunun yükseldiğine ilişkin bir olay olmadı" sözlerini kullandı.