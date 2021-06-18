Antonio Guterres yeniden BM Genel Sekreteri seçildi

Söz konusu kararı BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır açıklarken, kararın açıklanmasının ardından salona davet edilen Guterres bir kez daha yemin etti. Görevine 5 yıllığına yeniden atanan Guterres’in ikinci dönemi 1 Ocak 2022’de başlayacak.







Guterres'in ikinci dönemine BM Güvenlik Konseyi tarafından 8 Haziran'da onay verilmişti. Konseyde yapılan oylamada, üyeler oy birliği ile Guterres’in görevine ikinci dönemde de devam etmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.





2017 YILINDAN BERİ GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR





Eski Portekiz Başbakanı 72 yaşındaki Gutteres, 2017’den bu yana BM Genel Sekreterlik görevini yürütüyor. Yaklaşık 10 kişi daha Genel Sekreterliğe talip olurken, 193 üyeden hiçbiri söz konusu kişileri onaylamadığı için resmi olarak aday olamadı. Genel Kurul’da yapılması beklenen oylamanın ise formaliteden olması ve yakında düzenlenmesi bekleniyor.





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA





Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Guterres'i yeniden BM Genel Sekreteri olarak atanmasından ötürü tebrik ederiz. BM Genel Sekreteri Guterres'in mevcut görevi süresinde ülkemizle tesis ettiği yakın ve dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır” değerlendirmesi yapıldı.





Türkiye'nin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine ulaşılması hedefi doğrultusunda BM Genel Sekreteri'ne ve BM'nin çalışmalarına verdiği katkıyı güçlendirerek sürdüreceği belirtilen açıklamada, “Guterres'in yeniden atama kararının alındığı Genel Kurul oturumu dahil olmak üzere, atama sürecinin tamamının 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın öncülüğünde icra edilmiş olması ülkemiz açısından ayrı bir gurur kaynağıdır” denildi.



