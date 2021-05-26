Samanyolu Haber /Dünya / AP dijital Covid-19 Sertifikası’nı onayladı /26 Mayıs 2021 19:55

AP dijital Covid-19 Sertifikası’nı onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, oy birliğiyle onaylanan Dijital corona virüsü (Covid-19) Sertifikası, 1 Temmuz'da 12 aylık bir süre için yürürlüğe girecek.

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Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, oy birliğiyle Dijital Covid-19 Sertifikası’nı onayladı.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Komite’nin oy birliğiyle Dijital Covid-19 Sertifikası’na onay verdiği ve metinin, bir sonraki adımda Haziran ayında AP Genel Kurulu’nda oylama için masaya yatırılacağı bildirildi.

Metinin daha sonra Konsey tarafından onaylanması halinde Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğini kaydeden AP, Sertifika’nın ise 1 Temmuz’da 12 aylık bir süre için yürürlüğe gireceğini belirtti.

Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun, 100 milyon Euro değerindeki Covid-19 testlerinin satın alınmasını destekleyeceği ifade edildi.

“DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜNE GÜVENLİ DÖNÜŞ”

Sivil Özgürlükler Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar yaptığı açıklamada, “Bugün kabul edilen metin, salgına karşı mücadelemizi sürdürürken vatandaşlarımızın ayrım yapılmama ve verilerin korunması haklarına saygı duyarak Avrupa Birliği genelinde dolaşım özgürlüğüne güvenli bir dönüş sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ulusal makamlar tarafından verilecek olan AB Dijital Covid-19 Sertifikası’nda, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin ise antikor seviyesini ve Covid-19 test sonuçlarını içeren bilgiler yer alacak. Kağıt veya dijital format halinde ve ücretsiz olacak olan AB Dijital Covid-19 Sertifikası sayesinde AB tarafından onaylı Covid-19 aşıları olmuş kişiler, kısıtlamasız seyahat edebilecek.
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