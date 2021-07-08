Samanyolu Haber /Dünya / AP Komisyonu’ndan Volkswagen ve BMW’ye para cezası /08 Temmuz 2021 19:18

AP Komisyonu’ndan Volkswagen ve BMW’ye para cezası

Avrupa Komisyonu, üç Alman otomobil üreticisinin yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun azaltılması alanında rekabetin önünü tıkadıkları ve AB antitröst kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle BMW ve Volkswagen'e toplamda 875 milyon euro ceza verdi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı olan Avrupa Komisyonu, bu şirketlerin nitrojen oksitlerin temizlenmesi alanındaki araştırmaları gizlice koordine ettiklerini, ancak Daimler’e gizli anlaşmanın varlığı bunu ortaya çıkardığı için para cezası verilmediğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada “Daimler, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche zararlı gaz salımını AB’nin standartlarından bile altına çekecek teknolojiye sahiplerdi. Ancak bu teknolojiyi yasaların gerektirdiği şekilde tam anlamıyla rekabet etmek için kullanmadılar” dedi.

Vestager, “Bugünkü karar meşru teknik işbirliğinin ne kadar yanlış gittiği ile alakalı. Şirketlerin bu şekilde gizli anlaşmalar imzalamasına müsamaha gösteremeyiz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AP Komisyonu’ndan Volkswagen ve BMW’ye para cezası Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:06