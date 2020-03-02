'Apple bir süre satış yapamayabilir, iPhone fiyatları yükselecek'

Teknoloji şirketlerinin üretim merkezi Çin'de karantinanın sürmesi üretim faaliyetlerini de etkiledi. Dünya geneli ekonomide resesyon olabileceği ve büyüme hızının azalacağı öngörülüyor.







Apple'ın yıl sonu satışa sunacağı iPhone 12 için kötü haber gelmişti. iPhone geliştirme süreci uzayacak. Salgın, mevcut üretimi de etkilediği için Apple'ın stoklarının tükeneceği belirtiliyor. Analistlere göre Apple, bir süre satış yapamaz duruma gelebilir.





Webtekno'nun haberine göre Apple'a yakınlığıyla bilinen Ming-Chi Kuo, Apple'ın bir aylık iPhone lensi stoğunun kaldığını ve iPhone üretiminin mayıstan önce başlama ihtimalinin olmadığını söylüyor.





Hatta şirket CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgını nedeniyle gelir hedefine ulaşılamayacağını açıkladı. Şimdi ortaya atılan iddialarsa Apple'ın önümüzdeki günlerde ciddi sorunlar yaşayabileceğini gözler önüne seriyor.





Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre Apple'ın iPhone üretiminde bir süredir yaşadığı sorunlar, hemen çözülebilecek gibi görünmüyor. Hayatın durduğu Çin'de bir süre daha sorunlar yaşanacağını ifade eden Kuo, iPhone üretiminin 2020'nin ikinci çeyreğine kadar şu an ki yavaşlıkta devam edeceğini ve herhangi bir iyileşme sürecine girilmeyeceğini söylüyor.





Kuo'nun açıklamalarına göre Apple'ın elinde şu an için, sadece bir ay yetebilecek kadar iPhone lensi bulunuyor. Üretiminse en erken mayıs ayında başlayabileceğini söyleyen Kuo, Apple'ın bir süreliğine -bir ihtimal- satış yapamayabileceğini ifade ediyor. Bu durum, Apple için büyük bir risk oluştururken tüketiciler için de istenmeyen sorunlara yol açabilecek gibi görünüyor. Çünkü piyasadaki iPhone sayısının azalması, telefonların fiyatlarını ciddi anlamda yükseltebilir.