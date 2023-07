Apple, bir zam daha yapmaya hazırlanıyor!

Bir süre önce yapılan KDV oranlarındaki değişiklik Türkiye’de satılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltmeye başladı. Geçtiğimiz gün Apple, yeni KDV oranlarını iPhone, iPad ve diğer tüm ürünlerine yansıtmaya başlamıştı. Şimdi ise App Store mağazasındaki fiyatların yükseleceği firma tarafından bildirildi.



FİYATLANDIRMA DEĞİŞİYOR



Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre; Apple, geliştiricileri uygulamalarının fiyatlandırılmasını etkileyecek bölgesel vergi değişiklikleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor.



Apple tarafından geliştiricilere gönderilen ve DonanımHaber tarafından görülen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.



Apple’ın e-postasında Türkiye’nin yanı sıra benzer vergi düzenlemelerinden dolayı fiyatların güncelleneceği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor. Apple'a göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel satış mağazası Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye'de değilse, fiyatlar ilgili satış mağazaları için artacak.



Fiyat değişikliği otomatik yenilenebilir abonelikleri kapsamıyor. Geliştiriciler, yaklaşan fiyat değişikliklerini görmek için App Store Connect'teki Uygulamalarım'ın Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümüne göz atabilirler.



Güncel iPhone fiyatları ise şöyle:



IPHONE 14 FİYAT LİSTESİ



iPhone 14 128 GB: 48.304 TL

iPhone 14 256 GB: 52.372 TL

iPhone 14 512 GB: 60.507 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 53.389 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 65.592 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 66.609 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 74.745 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 82.880 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 71.185 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 79.321 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 87.457 TL