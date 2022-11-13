Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, iPhone'un tek bir özelliği için 450 milyon dolar harcadı /13 Kasım 2022 14:54

Apple, iPhone'un tek bir özelliği için 450 milyon dolar harcadı

Teknoloji devi Apple, iPhone 14 ile duyurduğu ‘acil durum uydu bağlantı özelliği’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada özelliğin kaç paraya mâl olduğu ve ne zaman kullanıma sunulacağı da duyuruldu.

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Eylül ayında bir etkinlik gerçekleştiren ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 14 ailesini tanıtmıştı. Bu akıllı telefonların en dikkat çeken özelliği, uydu bağlantısı ile acil durum bilgisi verebiliyor olmasıydı.

Böylelikle kullanıcıların başına bir iş gelmesi durumunda, telefon çekmiyor olsa bile yetkililere bilgi verilmesi sağlanacaktı.

WebTekno’da yer alan habere göre; Apple şimdi, bu önemli özellik ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda hem bu sistemin kaç paraya mal olduğu hem de kullanıcılara ne zaman ulaşacağı açıklandı.

APPLE TAM 450 MİLYON DOLAR HARCADI!

Apple’ın resmi internet sitesindeki açıklamada, bu teknoloji için tam 450 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Şirket, bu paranın büyük bir çoğunluğunu Dünya alçak yörüngesinde onlarca uydu barındıran Globalstar isimli bir şirket için harcadı.

Globalstar da kendi uydularında iPhone 14 ile uyumlu çalışabilecek iyileştirmeleri yaptı ve dünya çapındaki tüm yer istasyonlarını, bu sisteme entegre etti.

BU AYIN SONUNDA KULLANILABİLİR OLACAK

450 milyon dolar gibi ciddi bir maliyetle hayata geçirilen özellik, bu ay sonu itibarıyla kullanılabilir olacak. Apple, özelliğin önce ABD ve Kanada’da aktifleştirileceğini, sonraki süreçte de kapsamının genişletileceğini ifade ediyor.

Bu denli kapsamlı bir teknolojinin ne kadar etkili olacağını ise ilerleyen dönemlerde netleşecek.
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