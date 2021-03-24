Samanyolu Haber /Dünya / Apple, patent davasını kaybetti: 308 milyon dolar ceza /24 Mart 2021 16:54

Apple, patent davasını kaybetti: 308 milyon dolar ceza

Apple’a, “dijital haklar yönetimi patentini ihlal ettiği” gerekçesiyle 308,5 milyon dolar tazminat cezası verildi. Apple sözcüsü, bu tür davaların yeniliği engellediğini ve tüketicilere zarar verdiğini iddia etti.

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Apple, 2015 yılında açılan patent davasını kaybetti. Dava sonucu firmaya 308,5 milyon dolar ceza kesildi. 
 
Kronos'un haberine göre 2015 yılında bir lisans şirketi olan Personalized Media Communications (PMC), Apple’a patenk haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Şirket, Apple’a ait olan “iTunes” hizmetinin 7 patentini ihlal ettiğini iddia etmişti.

19 Mart 2021 günü Teksas Federal Mahkemesi, Apple’ın “FairPlay” isimli dijital haklar yönetimi teknolojisini patent anlaşmazlığı olduğunu hükmetti. Mahkeme, Apple’ın PMC şirketine 308,5 milyon Amerikan Doları ödemesi gerektiğine karar verdi.

Apple sözcüsü Bloomberg’e verdiği mülakatta, “Herhangi bir ürün yapmayan veya satmayan şirketler tarafından ortaya getirilen bu tür davalar yeniliği engelliyor ve nihayetinde tüketicilere zarar veriyor.” açıklamasında bulundu.

BAŞKA BÜYÜK ŞİRKETLERLE DE DAVALIK

IPWatchdog sitesi, PMC’nin 2019 itibariyle 98 patente sahip bir lisans firması olduğunu ve bir dizi patent davası geçmişine sahip olduğunu belirtiyor. PMC, geçen yıl YouTube’a karşı 2019’da açılan davayı kaybetti ve şu anda Amazon, Google ve Netflix’e karşı bekleyen patent ihlali davaları var.
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