Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'dan Türkiye’deki ürünlerine bir dev zam daha /06 Haziran 2023 00:10

Apple'dan Türkiye’deki ürünlerine bir dev zam daha

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2014'ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi olan "Vision Pro" başlığını tanıttı. Tanıtımın ardından şirket Türkiye'deki ürünlerine bir dev zam daha yaptı. İşte güncel fiyatlar...

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Sözcü'de yer alan habere göre Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC’de iOS 17 güncellemesi, 15-inch MacBook Air, M2 Ultra çipi gibi ürün ve güncellemelerin arasında bulunduğu yeni teknolojilerini paylaştı.

Şirketin 2014’ten bu yana duyurduğu ilk yeni ana ürünü serisi “Vision Pro” başlığının da tanıtıldığı etkinlikte ürünün 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla gelecek yılın başlarında “apple.com”da ve ABD’deki Apple Store konumlarında satışa sunulacağı bildirildi.

İLK UZMANSAL BİLGİSAYAR

Apple’dan Vision Pro’ya ilişkin yapılan açıklamada ise ürünün şirketin ilk uzamsal bilgisayarı olduğu kaydedildi.

Vision Pro’nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için “devrim niteliğinde” tanımlaması yapıldı.

Açıklamada, Vision Pro’nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

499 DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta da geçen hafta yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest3’ü tanıtmıştı. Ürünün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı.
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