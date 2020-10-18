Samanyolu Haber /Kültür / Arabam yok, evimin benim olmasına 5 yıl var /18 Ekim 2020 17:59

Arabam yok, evimin benim olmasına 5 yıl var

Oyuncu Ahmet Mümtaz Tayyan, "Sayısız işiniz var. Bunca yıl sonunda zengin oldunuz mu?" sorusuna nasıl cevap verdi?

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"Gelincik" filmiyle 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne lâyık görülen Ahmet Mümtaz Taylan, "Arabam yok, evimin benim olmasına beş yıl var." dedi. 

Taylan, "Sayısız işiniz var. Bunca yıl sonunda zengin oldunuz mu?" sorusu üzerine, "Henüz orta halli olmaya çalışıyorum. Birkaç sene sonra da herhalde orta halli olurum. Ben zengin değilim. Gerçekten öyle." cevabını verdi. 

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan

Taylan şöyle devam etti: "Bir ölçü olduğunu düşünmüyorum, fakat ev-araba ölçü olarak kabul ediliyor diye söylüyorum. Arabam yok ve evimin benim olmasına daha beş yıl var." 

Taylan, Hürrriyet'e verdiği mülakatta, "Her oyuncu zannedildiği gibi para kazanmıyor."  ifadelerini kullandı. 
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