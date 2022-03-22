Samanyolu Haber /Gündem / Aracında patlayıcıyla yakalanan polis, hırsızlıktan ihraç edilip görevine dönmüş /22 Mart 2022 15:39

Aracında patlayıcıyla yakalanan polis, hırsızlıktan ihraç edilip görevine dönmüş

Hakkari Yüksekova’da arabasında 52 kilo patlayıcıyla yakalanan polisin kablo hırsızlığından ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla görevine yeniden döndüğü ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’de aracında 52 kilo patlayıcı madde yakalanan polis memurunun kablo hırsızlığı iddiasıyla görevden ihraç edilmesine rağmen mahkeme kararıyla yeniden göreve döndüğünü söyledi.

“HEDEF İSTANBUL’DU” İDDİASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net canlı yayınında Hakkari Yüksekova’da arabasında 52 kilo uyuşturucu yakalanan polisle ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu polisin 2019’da adi suçtan ihraç edildiğini ve mahkeme kararıyla geri döndüğünü söyleyen Soylu, hedefin ise İstanbul olduğunu öne sürdü.

BOMBALAR KUZEY IRAK’TAN GETİRİLMİŞ
Soylu, “Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş. Şemdinli’de arabayı bırakıyorlar, lastiğin üzerine de anahtarı koyuyorlar, gidiyorlar. O da geliyor arabayı alıyor ve götürüyor. Bu polis memurunu biz 2019’da adi suçtan ihraç etmişiz. Yani bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyorlar. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Biz sonra başka bir yere vermişiz, sonradan İstanbul’a geliyor. Hedef İstanbul’du” dedi.
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