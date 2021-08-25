[Araştırma] Aşıların Delta etkinliği %66'ya düştü

Covid-19 aşıları Pfizer ve Moderna'nın enfeksiyona karşı etkinliği, Delta varyantı baskın hale gelmeden önceki yüzde 91 seviyesinden yüzde 66'ya düştü.





Euronews'te yer alan habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), iki aşının sağlık personeli ve ilk müdahale ekipleri arasındaki performansını inceledi.





Altı eyalette binlerce çalışan haftalık olarak, Covid-19 semptomlarının başlangıcında test edildi. Bu, araştırmacıların semptomatik ve asemptomatik enfeksiyona karşı etkinliği tahmin etmelerine olanak sağladı.





Aşılı ve aşısız kişiler arasındaki enfeksiyon oranına ve takip edildiği süreye bakıldığında, 14 Aralık 2020 ile 10 Nisan 2021 arasındaki ilk çalışma döneminde aşı etkinliğinin yüzde 91 olduğu tahmin edildi. Ancak, aşırı bulaşıcı Delta varyantının baskın hale geldiği 14 Ağustos'a kadar olan haftalarda, etkinlik yüzde 66'ya düştü.





"Covid-19 aşılarının önemi devam ediyor"





Raporun yazarları, aşılarda korunmanın zamanla azalıyor olabileceği de dahil olmak üzere bir takım uyarılar olduğunu kaydetti. Ayrıca yüzde 66'lık tahminin az sayıda enfeksiyonla nispeten kısa bir çalışma dönemine dayandığı hatırlatıldı.





Araştırma raporunda, "Ara bulgular, Covid-19 aşılarının enfeksiyonu önlemedeki etkinliğinde orta derecede bir azalma olduğunu gösterse de, enfeksiyon riskindeki sürekli üçte ikilik azalma, Covid-19 aşısının devam eden önemini ve yararlarını vurgulamaktadır." denildi.





"Virüs miktarı, 1000 kat daha fazla"





Bunun dışında bir dizi çalışma, aşı etkinliğinin Delta'ya karşı düştüğü sonucuna varsa da rakamlar farklılık gösteriyor.





New York'taki hastalar üzerinde yakın zamanda yapılan bir CDC çalışmasına göre, şiddetli hastalığa karşı koruma yüzde 90'ı aştı.





Los Angeles'ta 1 Mayıs ile 25 Temmuz arasında yapılan ve salı günü yayınlanan bir başka CDC çalışması, aşılanmamış kişilerin Covid-19 ile hastaneye yatırılma olasılığının aşılılardan 29.2 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bu, yaklaşık yüzde 97'lik bir etkinliğe karşılık geliyor.





Delta, Temmuz ayı başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde baskın tür haline geldi.





Virological dergisindeki yakın tarihli bir makaleye göre, Delta varyantı olan hastaların ilk testlerinde bulunan virüs miktarı, 2020'de virüsün ilk dalgasındaki hastalardan bin kat daha fazlaydı ve bulaşıcılığını büyük ölçüde artırdı.