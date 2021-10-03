Samanyolu Haber /Sağlık / Araştırma ortaya çıkardı: 6 ay sonra Biontech aşısının etkisi neredeyse kayboluyor /03 Ekim 2021 15:16

Araştırma ortaya çıkardı: 6 ay sonra Biontech aşısının etkisi neredeyse kayboluyor

Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların elde ettiği bağışıklığın çok kısa bir süre içinde bittiğini ortaya koydu.

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Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech firması ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüsü aşısı ile ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı. Dünyanın önde gelen kurumlarından Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi’nin ortak çalışmasında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların kısa bir süre içerisinde antikor seviyelerinin düştüğü belirlendi.

Araştırmacılar, 46 sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinden aldıkları kan değerleri ile aşı olduktan bir süre sonra alınan kan değerlerini ve ikinci doz aşıdan 6 ay sonraki kan değerlerini inceledi.

Bilim insanları, 6 ay içerisinde aşının getirdiği antikor seviyesinin ortadan kalktığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Stanford Üniversitesi’nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi’nden Mehul Suthar, “Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının koronavirüse karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor” açıklamasını yaptı.

7 AY SONRA AŞI YAPILMALI

Gönüllülerin neredeyse yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu.

Sözcü'nün haberine göre, Reuters’ın aktardığı haberde görüşlerini paylaşan araştırmayı yürüten bilim insanları, “Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici koronavirüsü aşısı olmanın SARS-CoV-2’ye ve onun  varyantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.
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