Araştırmacı Kemal Özkiraz'dan radikal karar

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde anket şirketleri büyük oranda yanıldığı ortaya çıktı. Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz, konuya ilişkin açıklama yaparak, yapılan anketleri karşılaştırdıklarını ve ortada bazı belirsizlikler olduğunu belirterek artık anket yapmayacaklarını duyurdu.
Özkiraz, “Sandık güvenliği konusunda da muhalefetin tüm temsilcileri eksikler olduğunu kabul ettiğine göre maalesef ki bunları sonraki seçimlerde de ölçemeyeceğimiz açıktır. Hülasa Türkiye'de ne kadar çaba harcanırsa harcansın sağlıklı anket yapma imkanı olmadığını görüyoruz” dedi.
‘SAĞLIKLI ANKET YAPMA İMKANI KALMADI’
Seçimden dört gün önce gözaltına alındığı ve oy kullanamadığını hatırlatan Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
“Merhabalar, Elektronik cihazlarıma polis tarafından el konulduğu için sim kart ve doğrulama kodumu yeni alabildim. Seçimden önce gözaltına alındım, 4 gün süren gözaltı süremde de twiter hesabımı kullanamadım. Twiter hesabımdan bazı twitler atılmış bunları da ben atmadım.
Seçimleri ve yaşananları takip edemedim hatta oy dahi kullanamadım. Seçim sonuçlarıyla anketlerimiz arasında ciddi farklar var. Serbest kaldıktan bu yana tüm ham datalarımızı inceledim. Bizim gibi hatapayı dışımda tahminde bulunan birçok firmayla ham datalarımızı karşılıklı çek ettik. Açıkça söylemem lazım ki hem bizim anketlerimizde hem de diğer anketlerde hatapayını aşacak boyutta hiçbir ciddi bilimsel hata bulamıyorum.
‘BİZİM ASLA ÖLÇEMEDİĞİMİZ VE ASLA ÖLÇEMEYECEĞİMİZ ŞEYLER OLMALI’
Elimizde hile yapıldığına dair bir kanıt da yok. O halde bizim asla ölçemediğimiz ve asla ölçemeyeceğimiz şeyler olmalı. Bunun çok büyük kısmının sonradan vatandaşlık almış kişiler ve yurtdışı oylar olduğunu düşünüyoruz (YSK bu bilgileri şeffaf biçimde paylaşmadığı için bu konu da esasen kesin değil)
‘TÜRKİYE’DE SAĞLIKLI ANKET YAPMA İMKANI OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ’
Sandık güvenliği konusunda da muhalefetin tüm temsilcileri eksikler olduğunu kabul ettiğine göre maalesef ki bunları sonraki seçimlerde de ölçemeyeceğimiz açıktır. Hülasa Türkiye'de ne kadar çaba harcanırsa harcansın sağlıklı anket yapma imkanı olmadığını görüyoruz.
Bu sebeple de bundan sonra (en azından bahsettiğim bilinmezlikler ortadan kalkana kadar) Türkiye geneli seçim anketi yapmayı ve paylaşmayı düşünmüyoruz.
İNCE'NİN TALEBİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Özkiraz'ın, 13 Mayıs Cumartesi günü sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiyle gözaltına alındığını duyurulmuş, gözaltı sebebinin ise "Muharrem İnce’nin talebi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında" olduğu ifade edilmişti. Özkiraz, 16 Mayıs’ta serbest bırakılmıştı.