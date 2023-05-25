Araştırmacı Kemal Özkiraz'dan radikal karar

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde anket şirketleri büyük oranda yanıldığı ortaya çıktı. Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz, konuya ilişkin açıklama yaparak, yapılan anketleri karşılaştırdıklarını ve ortada bazı belirsizlikler olduğunu belirterek artık anket yapmayacaklarını duyurdu.





Özkiraz, “Sandık güvenliği konusunda da muhalefetin tüm temsilcileri eksikler olduğunu kabul ettiğine göre maalesef ki bunları sonraki seçimlerde de ölçemeyeceğimiz açıktır. Hülasa Türkiye'de ne kadar çaba harcanırsa harcansın sağlıklı anket yapma imkanı olmadığını görüyoruz” dedi.



