Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler’in Real Madrid antrenmanındaki görüntüleri gündem oldu /13 Temmuz 2023 00:11

Arda Güler’in Real Madrid antrenmanındaki görüntüleri gündem oldu

Real Madrid antrenmanlarındaki görüntüleri paylaşılan Arda Güler futboluyla İspanyol basınının gündemine oturdu.

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Milli futbolcu Arda Güler, yeni takımı Real Madrid’in antrenmanlarında sergilediği performansla öne çıkıyor.

Real Madrid Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, antrenmanlardaki güzel hareketleriyle dikkati çeken Arda Güler, yeni takımından da övgü aldı.

‘KALİTE-GÜLER’

Sosyal medya hesabından, antrenmanda takım arkadaşını çalımlayarak güzel bir gol atan Arda Güler’in görüntüsünü yayımlayan İspanyol kulübü, “İsim Arda, ilk soy isim: Kalite, ikinci soy isim: Güler” diye yazdı.



İSPANYOL BASININDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Real Madrid’in Arda Güler’le ilgili paylaşımlarına yorum yapan taraftarlar, “Bu çocuk bize büyük zaferler, goller, neşeler hediye edecek.” şeklinde değerlendirmeler yaptı. İspanyol basını da Arda’nın üçüncü günü geride kalan antrenmanlardaki performansıyla göz doldurduğunu ve Madridlileri heyecanlandırıp, şaşırttığını vurguladı.

Marca, “Arda Güler, Real Madrid’de başarılı olmak için yeterli kaliteye sahip olduğunu göstermeye devam ediyor.”, As ise “Arda Güler, Valdebebas’a (Real Madrid’in tesislerinin olduğu yer) geldiği ilk günden beri tüm kalitesini gösteren detaylar bırakıyor.” ifadelerini kullandı.
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