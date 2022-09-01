Arınç, Peker’e destek verdi: 'Her kim varsa adalete teslim edilmeli'

AKP'nin kurucularından olan, TBMM'nin eski başkanı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Saray'a kadar uzanan ve içerisinde AKP'li isimlerin olduğu yolsuzluk ağıyla ilgili iddialarına yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı.







Peker'in iddialarına ilişkin olarak AKP'ye eleştirilerde bulanan Arınç, "AK Parti bu değildir! Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir" açıklamasını yaptı.





“KAMU VİCDANI ÖRSELENMEKTEDİR”



Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Arınç şu ifadelere yer verdi:





2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri “Temiz Toplum” idi. Bunun için de süratle TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık.





Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.





Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte,





AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.







Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir."