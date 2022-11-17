Arnavutluk Mahkemesi'nden Thodex vurguncusu Fatih Özer kararı

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesine karar verildi.
30 AĞUSTOS’TA YAKALANMIŞTI
Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer’in Türkiye’ye iade edilmesini talep ediyor.Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.
Bu karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.