Samanyolu Haber /Gündem / Arnavutluk'ta köşe kapmaca /03 Mayıs 2021 10:02

Arnavutluk'ta köşe kapmaca

Havuz medyasına göre Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı 4 adres belirlendi.

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Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı.

TRT Haber'den Ceyda Muslu'nun haberine göre Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 noktada konakladı.

İlk adresi Hotel Mondial olan Özer, 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı.

Türkiye’de arandığı haberlerinin hızla yayılması ve İnterpol'ün de devreye girmesiyle panikleyen Faruk Fatih Özer, bu kez Tiran’daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı.

İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.

Tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı

Özer'in 3'üncü adresi ise Myslym Shyri oldu. Orada da uzun süre barınamayan Özer, 21 Dhjetori adlı adrese geçti. Daha sonra Tiran dışına kaçtı. Halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade edilen Özer, köşe bucak aranıyor.

Kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabilir

Faruk Fatih Özer'in kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabileceği ifade ediliyor.

Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.

Mafya ile işbirliği yapabileceği belirtiliyor

Özer'in, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapabileceği de yine ifade edilenler arasında.
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