Samanyolu Haber /Gündem / Dalga geçer gibi... İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'a 2. izin /03 Mayıs 2021 10:06

Dalga geçer gibi... İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'a 2. izin

Rize’de İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı eylemler kapanmaya karşın sürdürülürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü’nün, şirkete yeni bir taş ocağı açılması için izin verdiği ortaya çıktı. İkinci ocak izninin Gürdere Köyü mevkiinde olduğu belirtildi.

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Rize’de İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı 17 günlük kapanmada da direnişini sürdüren köylüler, 'doğa talanı yapıldığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yöre halkı yapılması planlanan taş ocağına karşı çıkarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ikinci taş ocağı için de izin verildiği ortaya çıktı. 4 milyon 200 bin TL’ye bedelle yapılmak istenen ikinci ocağın Gürdere Köyü mevkiinde olacağı ifade edildi.. 

Cengiz bu işin müteahhitliğini yapıyor, burayı işaret eden de veren de devlet”

Bakanlığın verdiği ikinci taş ocağı iznini Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a değerlendiren İkizdereli Jeofizik Mühendisi Mehmet Baş, şunları söyledi:

“İyidere Lojistik Merkez ve Liman İnşaatı için yapmak istedikleri taş ocağı için alanda 3 yıl çalışacaklarını belirtiyorlardı. Madem öyleydi yeni ocak için neden izin aldınız? Yetkililerin hepsi yalan söylüyor. Mücadelesini verdiğimiz ocak için kapasite artışı istemişlerdi, kapasite artışı ÇED sürecine girdiği için Çevre Bakanlığı’ndan döndü. Onlar da yapmak istedikleri 1. taş ocağının hemen ilerisinde ve köylere daha yakın bir mevkide 2. taş ocağı iznini aldı. Burası da 23 hektarlık bir alan. İki ocağı birbirine bağlayacaklar. Cengiz bu işin müteahhitliğini yapıyor, burayı işaret eden de veren de devlet.” 
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